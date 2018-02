Isola dei Famosi, l’incidente di Cecilia Capirotti in diretta è hot

La bellissima Cecilia Capriotti ha ammaliato i naufraghi ed i telespettatori del reality condotto da Alessia Marcuzzi grazie ai sensuali bikini mostrati durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi. Ma si sa che l’effetto vedo non vedo è un must della sensualità e nella sua ultima apparizione televisiva nel corso dell’ultima puntata del reality, la showgirl ha allietato i presenti con una mise decisamente sensuale.

La Capriotti si è presentata in studio con un elegante abito blu lungo che presentava una scollatura generosa ed uno spacco inguinale da capogiro. Proprio lo spacco ha tradito Cecilia mentre giungeva in studio: mentre scendeva le scale lo spacco si è allargato a dismisura dando a tutti la possibilità di sbirciare il suo intimo. La showgirl non si è accorta del sexy incidente ed ha continuato la sua passerella trionfale fino allo sgabello dal quale ha parlato con la Marcuzzi della sua esperienza sull’Isola. Le telecamere, però, hanno indugiato sul particolare permettendo ai gossippari del web di commentare l’incidente in maniera diffusa.