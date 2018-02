Lancia un povero cane in pasto ai coccodrilli, le immagini shock – VIDEO

Un ragazzo è stato filmato mentre scagliava un cucciolo dal lato di una scogliera dentro un fiume d’acqua infestato dai coccodrilli. Il cucciolo era stato tenuto in una borsa prima di essere gettato praticamente in pasto agli alligatori.

Il video mostra il cane che dopo essere stato lanciato in aria, con alcuni “spettatori” che ridacchiano in sottofondo, atterra con un tonfo. Per diversi minuti la povera bestiolina ha provato disperatamente a rimanere con la testa fuori dall’acqua. Ad un certo punto si intravede una forma di vita che si avvicina e poco dopo ecco comparire in superficie le fauci giganti di un coccodrillo.

Il cucciolo viene trascinato sotto dal rettile, fino a scomparire. L’agghiacciante filmato – che si ritiene sia stato girato in Indonesia – è stato pubblicato la scorsa notte sul sito di condivisione video LiveLeak ed è stato visto da oltre 72.000 persone.

Una persona ha commentato descrivendo il gesto come “un atto orribile su un animale così povero e indifeso”. Il video ha ricordato un altro straziante filmato, pubblicato nello scorso mese di gennaio, dove veniva mostrato come i cani vengano colpiti a morte e bruciati vivi nei mercati popolari in Indonesia.

Attivisti per i diritti degli animali affermano che nove cani su dieci che vengono macellati settimanalmente e venduti per la loro carne in tutto il paese del sud-est asiatico sono animali che in precedenza erano stati strappati ai loro proprietari.