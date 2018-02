Milano, compra un pasticcino al supermercato. Ecco cosa ci ha trovato all’interno

Un giovane ingegnere di 32 anni ha denunciato sulle pagine di ‘Milano Today‘ un’incidente che poteva costargli caro. La scorsa domenica Fabio si era recato nel supermercato ‘Esselunga‘ di via Feltre a Milano per acquistare viveri per la festa che si sarebbe tenuta a casa sua quella sera. Tra i tanti alimenti acquistati c’erano pure delle frittelle, in una delle quali ha trovato un pezzo di metallo, più precisamente una vite, che ha rischiato di farlo soffocare: “Fortunatamente ho vomitato prima di soffocare. Avevo comprato le frittelle perché a casa mia c’erano diversi ospiti, tra i quali alcuni bambini che per fortuna non hanno preso il pasticcino sbagliato”.

In seguito all’incidente, l’ingegnere si è recato al supermercato per denunciare ai responsabili della catena l’accaduto e subito dopo si è recato al Dipartimento d’igiene e prevenzione sanitaria di Milano. In merito alla segnalazione la ‘Esselunga’ ha dichiarato che i dolcetti in questione vengono forniti da una società esterna, scaricando di fatto la colpa sulla società che si occupa della produzione. Ciò non toglie che da una catena di supermercati importante come la Esselunga ci si attenda un controllo qualità costante e di alto livello che nel caso specifico non c’è stato. Proprio per questo, a conclusione del suo intervento a ‘Milano Today’, l’ingegnere ha dichiarato: “ Spero che la mia segnalazione posso prevenire eventuali danni su altre persone”.