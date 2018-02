Scontro auto-camion: una giovane ufficiale dell’Esercito, madre di una bimba di 3 anni, perde la vita

Un incidente stradale nei pressi di Foggia è stato fatale a Simona Forte, giovane militare dell’Esercito (Caporal Maggiore del reggimento di Caserta) che si occupava del progetto ‘Strade Sicure‘. La ragazza, originaria di Vico Equenze (Napoli) si stava recando a casa dal compagno e dal figlio di 3 anni dopo una giornata di lavoro: percorrendo la circonvallazione del capoluogo pugliese Simona, a bordo della sua Fiat Panda, è giunta allo svincolo Casermette e quando ha cercato di imboccarlo ha tamponato un camion che stava sopraggiungendo in direzione opposta.

L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo e nonostante i soccorsi, chiamati dall’autista del camion, siano stati repentini per Simona non c’è stato nulla da fare e gli operatori del 118 ne hanno dovuto dichiarare il decesso. L’autista del camion, scioccato per l’incidente, è rimasto invece illeso. Sul luogo è giunta anche una pattuglia della Polizia Stradale che si è occupata di deviare il traffico per permettere i soccorsi e di esaminare la scena dell’incidente. Al momento non è stata comunicata una dinamica certa, ma da una prima ricostruzione pare che la giovane non si sia accorta del mezzo pesante che sopraggiungeva ed ha svoltato sulla corsia al momento sbagliato.

Foto d’archivio