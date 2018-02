Terribile incidente in autostrada: dopo lo schianto, l’esplosione improvvisa

Tra Beijing e Harbin in Cina, in un tratto autostradale, un automobilista ha rallentato per il ribaltamento di un camion: la cisterna del mezzo pesante ha preso fuoco all’improvviso. Era piena di Gpl e le fiamme hanno investito le auto circostanti. Tra le urla disperate c’è anche qualcuno che ha ripreso tutto.

Le auto coinvolte nel rogo non hanno avuto vittime per fortuna e i vigili sono riusciti a domare il fuoco. Solo il camionista è stato portato d’urgenza in ospedale per gravi ustioni. Un incubo vero e proprio.

