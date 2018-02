Triangolo Al Bano, Romina e Lecciso: un nuovo colpo di scena

A causa delle affermazioni ambigue di Romina Power su un possibile ritorno con il suo ex marito, Albano Carrisi, e anche perché quest’ultimo non è mai intervenuto per smentire la cosa, Loredana Lecciso da Natale era andata a vivere con i suoi parenti a Pavia.

Per questa lontananza e anche per le voci che giravano sul ritorno di Romina sulla scena sentimentale di Albano, si era parlato parecchio nelle ultime settime di una possibile rottura definitiva della coppia Lecciso-Carrisi; e invece uno scoop, proprio di oggi lanciato da “Spy“, ha documentato con foto l’incontro segreto tra la Lecciso e Albano, avvenuto in un hotel di Milano.

È stata Loredana a raggiungere in auto l’hotel dove alloggiava Albano, il quale è reduce da un tour in Australia dove ha portati anche i suoi due figli, avuti con lei, Jasmine e Bido.

Come più volte ripetuto da Albano: “Sono un uomo di pace“, e l’incontro aveva infatti lo scopo di placare gli animi e chiarirsi.

Mario Barba