Dramma dalla D’Urso: in diretta scopre che la moglie è morta

Dramma, l’ennesimo da Barbara D’Urso. Questa volta, si è parlato della storia di Federico Reina, 92 anni, . L’uomo, è andato a trovare la moglie in ospedale: al suo arrivo la drammatica scoperta. La donna è morta.

Ci troviamo nel vercellese, a Santhià, in Piemonte: Reina, arrivato in Neurologia, ha trovato il letto della moglie, Teresina Antoniotti, 87 anni. La D’urso lo ha intervistato lui ha raccontato: “Siamo andati con mio nipote a trovare mia moglie, come facevamo tutti i giorni – racconta Federico -, ma non era al suo posto, c’era un’altra signora, così abbiamo chiesto in giro e ci hanno detto che era morta la sera precedente”. Nessuno dei familiari era stato avvertito dalla morte della donna. Uno dei dirigenti dell’ospedale ha detto che è partita un’inchiesta interna per capire di chi si, sentito da pomeriggio 5, ha dichiarato che a stata la colpa e per decidere il provvedimento da perdere a riguardo ma ha tenuto a precisare che non si è trattato di un errore medico.