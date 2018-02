Pedofilo cerca di violentare un 11enne, picchiato dai familiari in diretta Facebook

Ha cercato di adescare un bambino di 11 anni su Facebook ma, quando si è recato a casa sua allo scopo di violentarlo, ha trovato ad aspettarlo i familiari che lo hanno brutalmente aggredito, filmando l’intera scena. Il video è stato diffuso in diretta sui social network e mostra gli istanti nei quali una ragazza ed una donna colpiscono con violenza il presunto pedofilo, un giovane di 25 anni filmando tutto da vicino per mostrare il suo volto e farlo confessare. Il video è stato poi pubblicato da Il Quotidiano Italiano di Bari: sembra che i familiari dell’11enne gli abbiano teso una trappola. Convinto di scrivere al bambino, l’uomo gli avrebbe dato appuntamento per praticare del sesso; la donna gli ha scritto “sono solo a casa”, così da attirare il 25enne nella trappola.

Ma qui l’uomo ha trovato ad attenderlo i parenti del ragazzino che lo hanno bloccato per poi farlo sedere su una sedia ed iniziare a colpirlo sul volto con decine di pugni. Il filmato durerebbe circa mezz’ora, e sui social network ne è stata diffusa una versione accorciata: “ho chattato con lui e glielo volevo mettere in …. “, è la confessione del pedofilo barese ripresa nel filmato. Poco dopo i parenti del bambino hanno allertato le forze dell’ordine che hanno acquisito il filmato e ascoltato le loro testimonianze per poi avviare un’indagine. Nel video, del quale gli inquirenti stanno verificando l’autenticità, vengono anche mostrati i documenti del giovane perchè sia identificabile. Si cerca dunque di ricostruire l’intera vicenda nei minimi particolari per accertare eventuali responsabilità.

Daniele Orlandi