Ragazzina di 12 anni travolta da un’auto: è stato un calciatore della nostra Serie A

Tragedia sfioratta oggi a Bologna intorno alle 14. In un incidente, avvenuto oggi alle 14 nella zona di Borgo Panigale, in via Emilia Ponente, sul ponte che sovrasta la ferrovia una Mercedes ha ferito gravemente 12 enne moldava. La vettura, targata francese, s ubito dopo ha urtato un furgone e si è allontanataa forte velocità, per poi tornare sul luogo dell’impatto e dopo circa un quarto d’ora. Lì la Polizia municipale ha identificato il terzino 22enne franco-maliano del Bologna Calcio Cheick Keita, in prestito.

La piccola è stata trasportata all’ospedale Maggiore. Le condizioni sono gravi e la prognosi non è stata ancora sciolta. La posizione dell’atleta è attualmente al vaglio degli inquirenti e ci sono alcuni elementi che non sono molto chiari.

Pare addirittura che dopo lo scontro e prima che l’auto ripartisse, una persona sia scesa dalla vettura incriminata a verificare le condizioni della 12enne per poi soccorrerla. Poi la vettura è ripartita ed è tornata dopo un quarto d’ora con Keita. Entrambi avrebbero riferito che non era il calciatore a guidare al momento dell’urto, ma per accertarlo sarà necessario, appunto, ascoltare cosa ha visto chi ha assistito alla scena.

Il Bologna ha fatto sapere che il calciatore insieme a degli amici ma che non era lui alla guida.