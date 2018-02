Scossa di terremoto M 3.3 avvertita dalla popolazione

Notte di preoccupazione a causa di un terremoto in una zona non nuova a questo genere di fenomeni. E’ accaduto in Emilia Romagna alle 5:33 come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: si è trattato di un sisma di modesta intensità, con magnitudo di 3.3 gradi della scala Richter ed ipocentro superficiale, localizzato a 10 km di profondità. L’epicentro del terremoto invece è stato segnalato a soli 4 chilometri da Castelnovo ne’ Monti, ed in generale in larga parte della provincia di Reggio Emilia; gli altri comuni prossimi all’area epicentrale sono Ventasso, Vetto, Villa Minozzo, Carpineti, Patanzano, Casina, Toano, Tizzano Val Parma e, in provincia di Parma, Tizzano Val Parma, Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini. Seppur di media intensità, il terremoto è stato lievemente avvertito da alcune persone residenti nei comuni vicini all’epicentro, in particolare nei piani alti.

Non si è trattata dell’unica scossa. Poco dopo la mezzanotte anche la Costa Greca Ionica ha dovuto fare i conti con un intenso terremoto: una scossa di magnitudo 5.0 della scala Richter, avvenuta al largo di Zante e ad una profondità di soli 15 chilometri. In questo caso il movimento tellurico è stato registrato alle 0:44, è stato avvertito dalla popolazione dell’isola nel Mediterraneo ma non dovrebbe aver provocato danni a cose o persone.

Daniele Orlandi