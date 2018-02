Terribile incidente ha sconvolto una città: studente muore in uno schianto

Un ragazzo di 24 anni è deceduto in uno schianto fatale avvenuto nella serata di ieri a Sora nel frusinate.

Lo studente si chiamava Biagio Pace. Il giovane, molto conosciuto dalle sue parti, frequentava la facoltà di scienze infermieristiche all’università di Roma Tor Vergata.

Stava viaggiando in auto insieme ad altri coetanei.

La vettura, secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, si è schiantata contro un’altra macchina concludendo la loro corsa contro il muro di una casa. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i pompieri per estrarre i feriti dalle lamiere. Gli altri ragazzi meno gravi sono stati trasportati in un nosocomio , mentre per il giovane siciliano di Militello Rosmarino non c’è stato nulla da fare.

