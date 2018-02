Uomini e Donne Over, Giorgio spezza il cuore di Gemma

Anche nell’ultima puntata del trono Over di ‘Uomini e Donne‘ a prendersi la scena sono stati gli storici protagonisti Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due hanno avuto una relazione durata qualche mese nel 2015 ma poi tra loro le cose non sono andate bene e si sono lasciati. Nel corso degli anni successivi la Galgani ha capito di aver sbagliato con il tronista ed ha cercato in tutti i modi di rimediare con la speranza, non tanto segreta, di poterlo convincere a tornare insieme.

Giorgio, forse per esigenze di spettacolo, ha concesso alla Galgani qualche appuntamento ma tra i due non è mai scoppiata la fatidica scintilla. Nell’ultima puntata la Dama ha riaperto il discorso fidanzamento e Giorgio, questa volta, ha abbandonato la diplomazia mettendo le carte sul tavolo: “Guardami in faccia. Te con me non starai mai più insieme. Vita natural durante. Mettitelo in testa, perché te l’ho già detto diecimila volte”, aggiungendo come questa situazione di gelo sia stata causata proprio dal comportamento di Gemma: “Hai sputato nel piatto in cui hai mangiato per otto mesi”.

In seguito a queste dure parole, Gemma è scoppiata in lacrime dando la possibiltà a Tina Cipollari di infierire ( le due si sono battibeccate più volte anche sulla questione Manetti) dicendo: “Ma che sei una ragazzina di 16 anni?”, una provocazione a cui questa a risposto: “Non mi interessa nulla della mia età io investo nei sentimenti”. Per evitare un’ulteriore replica della Cipollari, Maria De Filippi ha detto all’opinionista: “Tina, lasciala stare non lo vedi come sta?”, quindi ha invitato la Galgani a lasciare lo studio per avere un po’ di tempo per riprendersi in serenità.