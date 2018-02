Rassegna Stampa 23.2. Roma, 200 migranti si barricano nel centro: “Vogliamo le ricariche telefoniche”

Il Tempo, Roma. Roma, migranti in rivolta per le ricariche telefoniche si barricano nel centro di accoglienza sull’Aurelia.

Protesta in un centro di accoglienza sull’Aurelia, a Roma, dove circa 200 migranti ospiti nella struttura si sono barricati all’interno. Le forze dell’ordine sono intervenute per riportare l’ordine nel centro di largo Perassi dove gli immigrati avrebbero fatto scattare la protesta per le ricariche telefoniche.

La rivolta sarebbe partita per il mancato pagamento del cosiddetto “pocket money”, una sorta di diaria per rifugiati e richiedenti asilo che i responsabili della cooperativa del centro distribuiscono.

Repubblica Interni. Corruzione e appalti truccati, blitz della Finanza: arrestati il sindaco di Acireale ed altri 7 indagati

L’operazione disposta dalla procura distrettuale antimafia

Repubblica Interni. Mattarella premierà lo studente che a Milano ha salvato il piccolo Mohamed tra i binari della metro

Repubblica Interni. Il giocatore del Bologna Keita investe una ragazzina. Scappa e poi torna sul posto

Messaggero Interni. Molestie a studentessa 15enne

al liceo Massimo, nel pc del prof spuntano chat e video hard

Messaggero Interni. Roma, migranti si barricano

nel centro di accoglienza: «Non ci caricano scheda telefonica»

Messaggero Interni. Rapinano gioielleria a Talenti, botte alle commesse ma gli altri commercianti si ribellano: banditi costretti alla fuga

Messaggero Interni. Giustizia, «l’Italia ha pagato un miliardo per processi troppo lenti»

Repubblica Meteo. Domenica arriva il gelo dalle steppe siberiane. Nevicate a bassa quota in molte regioni

La Stampa Sport. Olimpiadi, la regina del ghiaccio ha 15 anni. La Kostner chiude quinta “e fiera”