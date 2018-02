Bimbo cade dal terzo piano di un edificio, poliziotto eroe lo prende al volo

Atto di vero eroismo da parte di un poliziotto egiziano, che sabato scorso ha salvato un bambino di 5 anni prendendolo al volo mentre cadeva dal terzo piano. Un fatto testimoniato da un video che ha fatto il giro del mondo e che ha sollevato tantissime osservazioni di meraviglia. Effettivamente quella ripresa sembra la scena di un film, ma è la realtà: si vedono diversi poliziotti pronti a prendere il bambino che sta per lanciarsi da terzo piano.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno Egiziano “sergenti di polizia erano di guardia davanti all’istituto di credito quando hanno visto un bambino in bilico da una finestra”.

Il piccolo era in bilico sulla finestra e mentre i poliziotti preparano un tappeto per attutire la caduta, il bambino precipita e uno dei poliziotti lo prende direttamente in braccio. L’urto ha fatto cadere il poliziotto ma nessuno dei due si è fatto male, ed anche il bambino è sano e salvo.

“L’agente è stato portato in ospedale per contusioni al volto “ si legge sul sito del ministero mentre si riportano i ringraziamenti della madre alla polizia. Un salvataggio in diretta ed una presa eccezionale per questo poliziotto che è diventato il nuovo eroe dell’Egitto e, ovviamente, anche dei social, dato che il video su YouTube che ritrae il salvataggio è diventato virale nell’arco di poche ore.

R.M.