Fratellini di 2 e 6 anni falciati a morte sulla strada, il dramma dei genitori

Due giovanissime vite spezzate in un terribile incidente. I fratellini Casper e Corey Platt-May, 2 anni il primo, 6 il secondo, sono morti in un incidente stradale provocato da un automobilista che ha poi fatto perdere le sue tracce. L’episodio drammatico è avvenuto a Coventry lo scorso giovedì pomeriggio, secondo quanto riferito dalla West Midlands Police, dove il piccolo Casper ed il fratello maggiore sono stati colpito da un’auto; il più piccolo è morto poco dopo mentre il fratello in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Una tragedia che gli ufficiali hanno descritto come “il peggior incubo di tutti i genitori” e che ha lasciato Reece e Louise Platt-May, padre e madre dei bambini, letteralmente sconvolti.

I due stavano andando, insieme ad altri parenti, al parco con i bimbi, come raccontato dal nonno Kim May, quando l’auto è piombata loro addosso. “Qui era come una zona di guerra, sembrava che una bomba fosse appena esplosa – ha raccontato – è stato terribile. L’eccesso di velocità su questa strada è semplicemente assurdo. Erano due bimbi adorabili e le loro vite sono state portate via così presto, è pazzesco”. “Erano amorevoli, il più grande amava il calcio e la sua famiglia era molto orogogliosa di lui – ha aggiunto una zia. Abbiamo perso due bambini fantastici, tutto a causa della velocità”. Una Ford Focus nera è stata trovata abbandonata poco dopo l’incidente e, secondo quanto riferito dalla polizia, un uomo di 53 anni ed una donna di 41 sarebbero stati arrestati, sospettati di essere gli autori dell’incidente. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire ai servizi di emergenza di operare agevolmente. Un residente nel quartiere ha raccontato di aver visto anche un passeggino distrutto, un’immagine terribile che permette di comprendere la gravità dell’incidente. I familiari dei due bambini deceduti hanno deciso di diffondere sui social alcune foto che li ritraggono insieme, perchè non vengano dimenticati.

Daniele orlandi