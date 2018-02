Padre fa fumare il figlio di nove mesi, la madre fotografa la scena

E’ un’immagine a dir poco raccapricciante quella diffusa nelle ultime ore sui social network, che mostra un bambino di soli nove mesi intento a fumare una sigaretta. Dietro a questa istantanea si nasconderebbe una storia ancor più scioccante: sembra infatti che a costringere il bimbo a fumare sia stato il padre mentre la foto sarebbe stata scattata dalla moglie. Il 36enne Muzammill avrebbe messo la sigaretta nella bocca del piccolo mentre la moglie Ummu Slamah, 18 anni, avrebbe preso il telefonino per realizzare la foto poi finita sul web scatenando una fortissima ondata di indignazione nei loro confronti, ma non solo.

Perchè l’uomo è stato arrestato e sta affrontando un processo che potrebbe costargli caro, in quanto rischia l’incarcerazione; il portavoce della polizia di Bangkalan, Bidarudin, ha dichiarato: “abbiamo arrestato il padre per aver messo la sigaretta nella bocca del bambino, anche se si tratta di suo figlio. Il bimbo aveva la sigaretta accesa in bocca; lo ha anche tenuto per le braccia, preoccupato che la cenere della sigaretta potesse bruciarlo”. La donna invece, pur avendo assistito alla scena e scattato la foto, non è stata arrestata. La legge indonesiana non prevede però accuse specifiche per chi incoraggia i bambini a fumare.

Daniele Orlandi