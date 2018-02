Stava rientrando da una festa di classe, uno schianto poi la morte a 18 anni

Stava rincasando a casa sua dopo una serata passata con i suoi compagni di classe, ad una festa.

E’ morto nella maniera più assurda Gregorio Esposito, 18 anni, residente a Campagna vicino a Eboli. Stava guidando la sua Fiat Panda il giovane che frequentava l’Istituto Agrario di Eboli. Nelle curve in località Puglietta ha perso il controllo della vettura, ha scavalcato il muretto basso ed è finito nei campi. Nello schianto, ha riportato ferite gravissime e nonostante il tempestivo arrivo del 118 il ragazzo è morto. I medici hanno provato comunque ad operare il paziente in sala operatoria. L’intervento per tenere in vita il povero Gregorio è iniziato all’una di notte e si è concluso alle 8 di questa mattina.