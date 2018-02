Forte terremoto nella notte, grande spavento nella popolazione

per una forte scossa di terremoto che ha interessato il tratto di mare a ridosso dell’isola di Zante. L’evento sismico è avvenuto alle 00:44.

Come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del terremoto è stata di 5.0. L’evento sismico si è verificato a circa 15 chilometri di profondità.

La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione dell’isola di Zante ma anche dagli abitanti della vicina Cefalonia. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Scosse di questa entità sono piuttosto frequenti in Grecia, in particolare nella zona che comprende le isole ioniche.

In passato, sempre in quest’area, si sono verificati terremoti anche con magnitudo molto più alte rispetto a quello che ha colpito la zona alle 00:44 della scorsa notte. Non è un caso se proprio l’isola di Zante è stata scelta per l’esperimento dello scorso 2 novembre, quando è stato simulato un sisma di magnitudo 8.5 per l’esercitazione internazionale “NEAMWave17“, un test anti tsunami per tutto il Mediterraneo e che è servito come reale processo di allertamento su scala nazionale per l’Italia meridionale.

Con un’area di 405 km quadri, Zante è un’isola del mar Jonio situata a 300 km ad ovest di Atene e vanta alcune delle più belle spiagge della Grecia.