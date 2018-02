Harry e Meghan Markle, nuove indiscrezioni sul matrimonio dell’anno: lei non avrà un abito bianco

Mancano poco meno di tre mesi all’evento più atteso dell’anno:tra il principe Harry e l’attrice, già divorziata,. Il prossimo 19 maggio gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla casata reale dei Windsor, e già sono partititra la futura moglie di Harry e la cognata, più volte paragonata alla compianta Lady Diana. A tenere banco in queste ore sono invece delle indiscrezioni relative proprio al matrimonio, e soprattutto

Pare proprio che Meghan Markle non potrà indossare un abito da sposa bianco. Fonti ufficiali molto attendibili hanno spiegato che, per ragioni di opportunità, il vestito sarà di un altro colore. Non è chiaro se la cosa sia dovuta al fatto che Meghan sia già divorziata (ed anzi, la donna vanta già un record ancor prima di entrare a far parte ufficialmente della casata reale: sarà la prima donna divorziata a sposare in chiesa un reale inglese) o ad altri motivi.

Quello dell’abito da sposa, comunque, non è l’unico giallo su cui i più curiosi vorrebbero venisse fatta chiarezza. Non si sa ancora, sempre parlando del vestito, chi sia lo stilista a cui è stato affidato l’arduo compito di realizzarlo. Per quanto riguarda i parenti di Meghan, certa la presenza della madre Doria che l’accompagnerà all’altare, meno certa quella del padre e della sorella della sposa. I nipotini di Harry, i principini George e Charlotte, saranno i paggetti della coppia.

