Inferno in autostrada poche ore fa: 8 auto e 15 persone coinvolte

Inferno sulla A4. Un maxitamponamento è avvenuto questa notte tra Dalmine e Capriate nel territorio bresciano. Nell’impatto sono rimasti coinvolti 8 veicoli con 15 feriti.

Nove persone sono finite in ospedale e fra queste una è grave. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con 5 ambulanze, pompieri e due auto mediche. Il tratto è stato subito chiuso al traffico per oltre due ore. La dinamica ora è al vaglio degli inquirenti.

Sempre nella giornata di oggi un altro maxitamponamento è accaduto in Emilia: unsemifrontale si è verificato verificato sulla SP 28 Via Croce, in località Idice, nel comune di San Lazzaro, sul cavalcaferrovia Bologna-Rimini.

Le auto coinvolte in questo caso erano cinque: due in un semifrontale, le altre tamponate. Il 118 ha soccorso qualcuno dei passeggeri presenti.

Anche in questo caso la strada è stata chiusa al traffico per alcune ore.