Ragazzino di 15 anni ferito a morte da un autobus: la polizia indaga sulla tragica morte

. Nella città costiera di Brighton si è verificata la morte assurda di un ragazzino di 15 anni. Il giovane stava camminando su una strada del lungomare quando un autobus a due piani lo ha investito, uccidendolo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

L’incidente si è verificato nella notte. I soccorsi sono stati avvisati intorno alle ore 01:00 di sabato notte, e hanno raggiunto l’incrocio con Burlington Street. Per lo scolaro non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto circa un’ora dopo essere arrivato in ospedale.

Non è chiaro come sia avvenuto l’incidente; si sa che l’autobus si stava muovendo in direzione ovest e che il mezzo presenta il parabrezza sfondato. La polizia l’ha requisito per svolgere gli opportuni rilievi, e per capire cos’abbia effettivamente causato la rottura del vetro, così come sarà esaminata la registrazione della telecamera montata sul veicolo.

L’autista del bus è attualmente sotto shock e la società di bus per la quale lavora, la “Brighton & Hove Buses”, gli sta dando tutto il supporto del caso. Questo è quanto affermato da Martin Harris, l’amministratore delegato della società, che si è anche detto molto addolorato per quanto accaduto e molto vicino alla famiglia della giovanissima vittima. Oltre all’indagine della polizia, l’azienda ha fatto sapere che è stata aperta un’indagine interna sulla questione.

Maria Mento