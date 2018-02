Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi? Dai social la risposta su tutte le furie della argentina

Continua a tener banco il caso del presunto tradimento di Wanda Nara ai danni di Mauro Icardi. E la ‘prova’, che svelerebbe la verità, sarebbe legata ad una nota vocale, diffusa su Whatsapp, nella quale si diceva che Wanda aveva fatto l’amore con Marcelo Brozovic, portando il bomber nerazzurro a togliere l’amicizia su Instagram sia alla Nara che al compagno di squadra. Un gesto che inizialmente non era stato capito ma che, come si è scoperto in seguito, sarebbe stato messo in atto come conseguenza dell’audio diffuso attraverso la nota app di messaggistica con le voci di un presunto tradimento circolate nei giorni scorsi e riprese da Cronaca Vera. Ne erano nate anche diverse voci di mercato legate alla possibilità che Mauro Icardi cambiasse agente passando da Wanda Nara a Mino Raiola, il quale avrebbe convinto addirittura il calciatore a lasciare l’Inter per spostarsi in Spagna. Ma la frattura non è durata molto: Icardi e Wanda hanno fatto pace ed il calciatore ha anche lanciato un sondaggio scherzoso per chiedere ai suoi follower se doveva tornare a seguirla su Instagram oppure no. Insomma è tra i due è tornato il sereno, tanto che la bella argentina ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere una volta per tutte a tacere le voci riguardanti il suo presunto tradimento. Confermando che si tratta solo di bugie.

In una lettera pubblicata su Instagram la moglie ed agente del bomber nerazzurro ha detto ”Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia. Generalmente non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante. Tutte bugie e cattiverie infondate! Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei cinque bambini e sono sempre insieme a loro, poi sono una moglie, la moglie di Mauro. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette, mi sono dovuta tutelare quindi ho dato in mano tutto al mio avvocato. Sappiate che, di tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia, ne pagherete le conseguenze. Sappiate che vivo una vita normale, lavoro, come ho scritto prima, mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupatevi della vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia”.

Daniele Orlandi