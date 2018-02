Domenica Live, Eva Henger si è sottoposta al test della macchina della verità sul canna-gate

Questo pomeriggio, nel salotto di, si è registrato un altro episodio dell’incontro-scontro tra le dichiarazioni die quelle di, entrambe presenti in studio insieme ad altri ospiti (come la figlia di Eva, Lory del Santo, Cecilia Capriotti). Il motivo del contendere è sempre lo stesso, da molte settimane a questa parte: lo scandaloche ha travoltosull’Isola dei Famosi.

Per dimostrare a tutti che la sua versione dei fatti sul canna-gate è quella vera, Eva Henger ha accettato di sottoporsi al test della macchina della verità a cui si sottoporranno anche altri protagonisti della storia, e cioè Craig Warwick, Cecilia Capriotti e soprattutto Nadia Rinaldi, più volte tirata in ballo dalla stessa Henger.

Intanto, lo show di oggi lascia l’idea di una Eva Henger che avrebbe detto la verità su tutto. Alle sette domande che le sono state poste, e che riguardavano tutte la questione del consumo di marijuana in Honduras, l’ex pornodiva avrebbe risposto dicendo sempre la verità. La macchina della verità ha un’attendibilità molto elevata, stimata intorno al 93%, e proprio per questo viene utilizzata in molti processi che si tengono oltreoceano.

Dalle risposte date da Eva Henger si evince che quanto visto dall’ex naufraga (e cioè che si è consumata una sostanza diversa dal tabacco) può essere confermato da altri concorrenti, che la questione non è stata sollevata nei confronti di Francesco Monte per una vendetta scaturita da una nomination, che tutti i concorrenti già eliminati dal reality avrebbero mentito sulla questione (sebbene qualcuno in privato abbia dato conferma dell’esattezza della sua versione dei fatti), e che in tutta questa vicenda la Henger non avrebbe mai mentito.

Maria Mento