Inferno in discoteca: 17 persone finite in ospedale

Desenzano del Garda. Brescia. Nel locale “Disco Art”,17 persone sono finite in ospedale per intossicazione da fumo. All’interno del locale è divampato un incendio intorno alle 2 di questa notte e la struttura è stata evacuata immediatamente. 52 persone inoltre si sono presentate al pronto soccorso spontaneamente. Nessuno è fortunatamente in gravi condizioni. All’interno del locale, quando tutto è accaduto, c’erano 700 persone. La rpoprietà ha fatto sapere che c’è stato un guasto alla macchina dell’aria. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e per fortuna è andato tutto per il meglio

“Ringrazio lo staff e tutti i presenti per la veloce evacuazione all’esterno, sono vicino ai ragazzi che si sono sentiti male e ringrazio tutti. Siamo chiusi per rimettere in ordine tutta la struttura Art”, ha scritto in una nota Madame Sisi, titolare del locale.