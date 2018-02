Emma Chambers, britannica aveva solo 53 anni. L’attrice è morta nella giornata di ieri per cause naturali, come riporta la Bbc. Era diventata famosa per aver interpretato Honey nel film con Hugh Grant, la commedia Notting Hill. Era sposata dal 1991 con Ian Dunn.La donna, ha frequentato la St. Mary’s School di Doncaster e, successivamente, la St Swithun’s School di Winchester, un collegio in Hampshire. Mentre era lì, ha giocato a lacrosse per la contea. Negli anni ’80 si è formata alla Webber Douglas Academy of Dramatic Art dove è stata compagna di classe dell’attore Ross Kemp.Fra i vari riconoscimenti in carriera, quello ai Blockbuster Entertainment Awards 2000: Li è stata miglior attrice non protagonista nel film con protagonista Julia Roberts