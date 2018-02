Clamoroso da Giletti: la morte in diretta in studio a La7

Clamoroso a La7. Si davvero clamoroso. Durante la trasmissione di Giletti, sono state mandate le immagini della telecamera di videosorveglianza che riprende la caduta di David Rossi. Immagini molto forti che la figlia Carolina dice di aver voluto vedere a molti mesi dal tragico decesso.

Massimo Giletti a Non è l’Arena ha raccontato la storia del ex capo comunicazione di Mps. La figlia Carolina Orlandi è intervenuta chiedendo che venga fatta chiarezza sul mistero di questa intricata vicenda: “David se ne è andato quando stavo per laurearmi. Avevo bisogno di lui come guida, è mancato proprio quando avevo bisogno di lui”, racconta la giovane spiegando il titolo del libro che gli ha dedicato, “Se tu potessi vedermi ora”.

“Stavamo cenando e ho visto dei taglietti sull’avambraccio sinistro. Ne parlai con mia madre che chiese delle spiegazioni. Lui rispose in maniera confusa, poi mi portò vicino alla sua libreria e mi scrisse di non parlare di questa cosa fuori o in casa. Non capì però bene di cosa non dovevo parlare…”, prosegue molto scossa in studio.

Le cimici in casa e la grande tensione:”Quando tornai a casa vidi mia madre preoccupata, perché non lo vedevamo tornare. Non sapevo dove andare a cercarlo, quindi andai verso Monte dei Paschi. Quando arrivai mi chiamò mia madre dicendomi di aspettare il segretario. Trovano l’ufficio chiuso, quindi il segretario entra in un’altra stanza da cui esce dicendole che David Rossi si era ammazzato”.