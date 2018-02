Incidente in scooter: muore giovane calciatore

E’ morto un giovane calciatore di nome Emanuele. Aveva messo tutte le sue energie in quello sport dopo aver preso la terza media. Ha giocato prima nella Usd Panormus e poi nella Vis Palermo. Una famiglia che ha subito altre disgrazie quella di Emanuele: nel 1999, lui non era ancora nato. In quell’anno era morta la sorellina che non aveva ancora compiuto due anni, rimasta vittima di un incidente stradale.

Sempre la strada. Sempre fatale. Uno schianto con il motorino, all’altezza del civico 171 di via Libertà, nel cuore di Palermo. Emanuele Di Miceli, 16 anni è morto sul colpo. Le unità di soccorso sono subito arrivate sul luogo della tragedia, ma le sue condizioni erano già disperate all’arrivo al Trauma Center di Villa Sofia. Gli inquirenti stanno tentando di capire cosa sia realmente accaduto. Le telecamere di sorveglianza installate per la strada sveleranno la dinamica dell’incidente. Forse un colpo di sonno per Emanuele che stava rientrando a casa dopo la serata passata con la sua fidanzata. Aveva tanti amici che ora sono increduli e sotto choc