Muore prima di partire per la luna di miele il 19enne malato di cancro che aveva commosso il mondo 

Alla fine, il ragazzo statunitense di Valico, Florida, malato terminale dinon ce l’ha fatta. Il giovane, la compagna di classe. A, come i medici d’altronde avevano predetto: non c’era alcuna speranza di sopravvivere a quella forma così aggressiva di tumore che l’aveva colpito nel 2016 abbattendolo.

Il giovane aveva una salute cagionevole e negli ultimi mesi si era aggravata la sua malattia. Ecco perché Dustin e Sierra hanno deciso di sposarsi, per coronare il loro amore, sapendo che al 19enne restava assai poco da vivere.

Commosso il ricorso dei parenti, degli amici e di un’intera comunità che ha seguito la storia di Dustin. Purtroppo i due giovani non hanno fatto in tempo neanche a partire per il viaggio di nozze: le condizioni di salute di Dustin infatti sono precipitate velocemente.

“Ha voluto sposare la donna che era stata al suo fianco per tutte quelle notti insonni, pur sapendo che stava per morire”.

La sorella di Dustin, Brittany, ha annunciato la dipartita dell’amato fratello su Facebook. “Mio fratello è volato via. Non soffrirai più”.

R.M.