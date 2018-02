Rassegna 26.02. Esplosione nel Minimarket, quattro morti, feriti gravissimi 

. Leicester, quattro morti nell’esplosione di ieri in un mini market. “Ma non è terrorismo”.

Le cause dello scoppio non sono state ancora chiarite, ma un portavoce della polizia ha riferito che “in questo momento non vi sono indicazioni che si tratti di terrorismo”.

L’esplosione ha completamente distrutto un piccolo supermercato polacco.

La Stampa Esteri. Tre italiani scomparsi in Messico “venduti dai poliziotti per 43 euro”

Il Messaggero Esteri. La figlia di Elvis Presley sul lastrico fa causa al manager, lui replica: «Ha dilapidato una fortuna»

Il Messaggero Esteri. L’attrice Sridevi Kapoor morta durante un matrimonio a Dubai

Repubblica Interni. Temperature in picchiata e neve: gelo record.

Caos Roma, tilt trasporti: scuole chiuse.

Il Messaggero Interni. Giovane trovata morta in strada: il padre fermato per omicidio.

È giallo sulla morte di una 19enne pakistana, Azka Riaz, trovata in strada ieri sera sulla Sp 485 a Trodica di Morrovalle. Il padre di lei, un 43enne, che si trova ora nel carcere di Montacuto ad Ancona.

L’uomo risulta accusato di maltrattamenti in famiglia; la figlia avrebbe dovuto essere sentita nei prossimi giorni.

Il Giornale Interni. Polizia ai “pacifisti” di Amnesty

“Abbiate senso della vergogna”

Il Giornale Interni. Genova, Minaccia di uccidere la ex compagna, la polizia lo arresta con il colpo in canna