Uffici pubblici a Roma chiusi dal Prefetto? E’ una fake news

Il problema delle fake news diventa ogni giorno sempre più allarmante e questo perché tali notizie rischiano di creare effettivamentea tutti i cittadini impegnati nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane. È il caso delleche nella notte hanno colpito l’Italia, innevando magicamente la città di Roma dove, però, si stanno vivendo anche numerosi fastidi legati soprattutto ai trasporti pubblici.

Ecco che la fake news del giorno non si è fatta attendere ed è stata diramata la notizia secondo cui gli uffici pubblici di Roma sarebbero rimasti chiusi nelle giornate di oggi e domani. La decisione sarebbe stata presa tramite un’ordinanza firmata da Paola Basilone, Prefetto della capitale. Nulla di più falso: non esiste nessuna ordinanza in merito alla chiusura degli uffici pubblici.

La fake news è stata smentita direttamente tramite la pagina ufficiale della Polizia, chiamata “Una vita da social”, sulla quale- poco meno di un’ora fa- è stato pubblicato un post atto a smentire il tutto. Nella nota si legge che la smentita è arrivata dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma e si mette in guardia l’utenza dal prestare indiscriminatamente fede a tutte le notizie che girano sui social network.

Pertanto, i cittadini sono stati invitati ad informarsi meglio nel caso di notizie come questa rivolgendosi direttamente ai siti ufficiali delle istituzioni, ove verrà prontamente inserito un comunicato nel caso in cui si dovesse realmente dare un annuncio importante. Le pagine che si consiglia di visitare per contrastare le fake news sono quelle della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Roma e del Comune di Roma. Cliccando sui nomi delle due istituzioni sarete direttamente indirizzati alle home pages dei due siti internet.

Maria Mento