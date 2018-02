Uomo con disturbi psichici torturato e seviziato: arrestati 3 uomini, ma la condanna è una barzelletta

Sono stati arrestati per aver seviziato, torturato e minacciato di morte un uomo con dei problemi mentali.Tutto è iniziato lo scorso settembre: la vittima si trovava a, seduto al bar quando i tre immigrati sono passati di fronte a lui. L’uomo, che ha problemi mentali, ha richiamato la loro attenzione ed i tre hanno cominciato a discutere con lui.

Poi, uno degli immigrati ha convinto l’uomo a venire con loro, mostrandogli la loro pistola e convincendolo che gli avrebbero permesso di sparare qualche colpo. I tre hanno portato il disabile a Långholmen, una piccola isola al centro della città. Qui sono cominciate le torture, riprese anche dai cellulari degli aguzzini: pistola puntata contro, l’uomo è stato fatto denudare e picchiato con calci e pugni. Colpito alla testa col calcio della pistola, l’uomo è stato anche violentato con un bastone e quindi obbligato a nuotare da Långholmen fino a Kungsholmen, nelle acque gelide, senza poter uscire nonostante pregasse i tre aguzzini di smettere quelle sevizie nei suoi confronti. L’uomo, insanguinato e pieno di ferite, ha nuotato verso Riddarfjärden e si è presentato in un ristorante, dove è stato soccorso e portato in ospedale. Il caso ha fatto grande scalpore in Svezia per la crudeltà usata verso una persona che aveva palesi disturbi psichici.

Nonostante la gravità del fatto i tre criminali se la cavano con condanne estremamente lievi; i due 19enni hanno ricevuto rispettivamente una condanna a 1 anno e 4 mesi e ad 1 anno e 7 mesi per maltrattamenti e minacce.

Il 16enne invece è stato affidato ai servizi sociali.

