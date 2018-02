Corona fuori dal carcere, la fidanzata: “Vi racconto cosa abbiamo fatto quando l’ho rivisto”

Fabrizio Corona è uscito di galera il 21 febbraio scorso dopo aver passato 16 mesi a San Vittore. La sua compagna, Silvia Provvedi de “Le Donatella” ha subito fatto delle dichiarazioni a riguardo: ” chiedetevi se abbiamo subito fatto l’amore, perché è stato come la prima volta». Intervista a Chi, nel numero in edicola da domani, la cantante del duo di sorelle uscite da X-Factor, ha spiegato come il suo fidanzato ripartirà la libertà ritrovata.

“Fabrizio ricomincia da alcune privazioni e da altre soddisfazioni: niente interviste, niente social, niente eventi né ristoranti. Andrà in un centro di recupero, la comunità Alba di Bacco, dove trascorrerà gran parte della sua giornata e potrà lavorare per tre ore. Per due giorni a settimana si recherà invece allo Smi, un istituto che cura chi soffre di dipendenze” – ha raccontato Silvia – “Questa volta, quando Fabrizio è uscito, c’eravamo solo io, mia sorella Giulia, un suo amico e i fotografi. Tutti gli altri amici del cuore? Questa volta non c’era nessuno. Noi intanto pensiamo ad allargare casa, non alle nozze. Un figlio? Vedremo…”.