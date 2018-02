Effetti della neve nella Capitale: grande paura per bus fuoristrada

Lacaduta in questi giorni sulla capitale ha causato non pochi problemi di viabilità agli abitanti ed ai mezzi pubblici. Il clima spesso mite di, infatti, permette alla città eterna di non essere soggetta a fenomeni atmosferici come questi e quando capita ci si trova spesso impreparati a fronteggiare l’

Lo dimostra quanto successo ieri al chilometro 41 della Casilina in direzione Valmontone: un bus della Cotral con a bordo 5 passeggeri stava procedendo sulla strada quando, giunto all’altezza di una curva l’autista ha cercato di frenare, ma non ci è riuscito finendo fuori strada. L’autista del bus, infatti, ha frenato su una lastra di ghiaccio e le ruote hanno slittato rendendo il mezzo incontrollabile. A causa dell’urto, l’autista ha riportato alcune ferite ed è stato ricoverato per medicazioni ed accertamenti, anche se già ora è stato dichiarato fuori pericolo. I passeggeri, invece, se la sono cavata con un grosso spavento e sono stati portati a destinazione in seguito.

L’incidente ha causato un forte disagio alla circolazione: la strada è stata bloccata per diverse ore e le pattuglie dei Carabinieri hanno dovuto restringere il flusso di auto ad una sola carreggiata gestendo il traffico con circolazione alternata. Il problema maggiore è stato dato dalla rimozione dell’autobus che, impossibilitato al movimento, è stato trainato con dei mezzi pesanti.