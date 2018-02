Isola, il gesto contro il regolamento a poche ore dalla diretta: ora rischia eliminazione

Gesto senza senso e contro il regolamento poco prima della diretta della puntata dell’Isola dei famosi. Deplorevole confronto in Honduras tra Elena Morali, Bianca Atzei e Paola Di Benedetto.

Tutto bugie e strategie: “Io non ti ho mai nominata” ha detto Elena a Paola, “ma Bianca sì, due volte”.

La ex di Biaggi viene definita la “falsità fatta persona”: “Il suo gioco è piacere a tutti perché ha paura di essere nominata ed andarsene”. “Elena è stata la prima che si è avvicinata a me, mi chiamava sorella – controbatte la Atzei -. Ma poi ho capito il suo doppio gioco, veniva da me e parlava anche di te (riferito a Paola, ndr), mi diceva cose che io, perché sono una signora, non dirò mai!”. E poi prosegue: “Anche lei ti voleva nominare, solo che non lo ha mai fatto perché non trovava una motivazione concreta per farlo”.

E non è finita qui: “Torna nel tuo gruppo a decidere le strategie sulle nomination”, è la pungente accusa della Morali alla Atzei, che a quel punto inferocita si alza e contravvenendo il regolamento del reality di Canale 5 scioglie il nodo della fune che la teneva legata 24 ore su 24 alla Di Benedetto e scoppia in lacrime. Restano la Di Benedetto e la Morani, da sole e la prima si schiera: “Ti credo al 100% dopo questo confronto”. Ora uscirà?