La morte in diretta: musicista filma il suo assassinio durante una live di Facebook

Un musicista ha filmato il momento del suo assassinio mentre chiacchierava sui festeggiamenti per il suo compleanno durante una

Prentis Robinson stava passeggiando vicino a Wingate, North Carolina, riprendendosi con un bastone per i selfie, quando ad un certo punto un uomo si avvicina a lui e spara 4 colpi di pistola.

Nei secondi che hanno preceduto la sua morte, Prentis ha parlato del suo desiderio di spostarsi da Charlotte ad Atlanta, quando improvvisamente si avvicina una figura in giacca blu. Prentis appare agitato dalla vista della pistola, ripetendo “You on Live” (“Sei in diretta” n.d.r.) con voce calma, prima che i colpi risuonino in rapida successione.

Lo sceriffo della contea, Tony Underwood, ha dichiarato: “Stiamo seguendo le tracce per cercare di capire come sia potuto accadere“.

“Non sono solo incazzato, ma mi fa male. E’ una mossa vile uccidere quest’uomo durante il suo compleanno!” ha scritto su Facebook Walter Rorie.

Mario Barba