Non c’è pace per Bill Cosby: gravissimo lutto per lui

A soli 44 anni è morta la figlia di Bill Cosby. Lui è in attesa di un processo per molestie sessuali e un gravissimo lutto lo ha colpito in questi giorni. Non è il primo figlio che perde l’amato protagonista de “I Robinson”. Nel 1997 Cosby aveva perso l’unico maschio della famiglia, il 27enne Ennis, l’unico maschio. La notizia della morte di Ensa è apparsa su molti siti americani solo ieri, ma è già scomparsa da tre giorni. Sempre a fianco del padre durante questo periodo di accuse.

Lei era convinta di questo e lo ha detto in più occasioni: “”L’uomo ritratto dai media non è veramente mio padre”, aveva detto in un’intervista, aggiungendo. “Le accuse contro di lui sono state fin dall’inizio di parte… Credo che un ruolo molto importante in questo scandalo lo abbia avuto il razzismo. Mio padre è stato linciato pubblicamente dai media”.