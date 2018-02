Ragazzo senegalese cerca lavoro su Facebook: la risposta che gli arriva è scioccante

Bruttissima giornata per unda cinque anni in Italia, che stava cercando lavoro online.(in provincia di Lecce) assieme al padre ed al fratello. In Italia da ormai 5 anni, ha avuto una esperienza di lavoro a Rimini ed adesso è alla ricerca di un nuovo impiego.

Ha scritto quindi su Facebook, nel gruppo Cerco/offro lavoro a Lecce, sperando di ricevere una risposta di qualcuno interessato a dargli un impiego.

Ma dopo aver pubblicato il messaggio, il 23enne è stato subissato di insulti razzisti e molto offensivi. Il primo a rispondere in modo inaudito è stato l’utente che ha scritto “Mi serve uno che raccoglie banane, ho un’azienda agricola, cerco scimmie”.

Ma poi sono arrivati diversi altri insulti nei confronti del giovane da parte di altri utenti. Il 23enne ha raccontato di essere stato male per quello che ha letto. “Sono in Italia da quasi cinque anni. Sono venuto qui dal mio Paese per dare una possibilità al futuro mio, di mia moglie, rimasta in Senegal, e della mia famiglia. Non ho mai avuto problemi con nessuno. Quello che è accaduto mi ha fatto molto male.” ha raccontato il ragazzo ai giornalisti. Una brutta abitudine, quella di insultare online, che ieri ha fatto la sua ennesima vittima.

