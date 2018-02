Ultime notizie Marco Boni: continuano le ricerche del 16enne scomparso 10 giorni fa

Sono ormai passati undici giorni da quandonon ha più fatto rientro in casa. Lo studente di 16 anni è scomparso il 16 febbraio scorso da Tione, piccolo comune in provincia di Trento.

In paese e più in generale in tutto il territorio c’è grande apprensione per le sorti del sedicenne, iscritto al liceo classico Maffei di Riva del Garda. Ultimamente le ricerche, che vedono impegnate diverse decine di persone, si sono spostate verso il lago di Garda.

L’ultima volta che è stato visto, Marco si trovava in Piazza Garibaldi, nel centro di Riva del Garda. Anche le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio del 16enne, come hanno potuto constatare le forze dell’ordine che hanno preso visione delle immagini. Marco Boni indossava un cappotto nero ed una sciarpa. Stando a quanto riferito dagli agenti, le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza mostrano il 16enne che si incammina verso la strada della Ponale, praticamente a picco sul lago di Garda.

Anche per questo le ricerche, specialmente nelle ultime ore, si sono concentrate proprio nella zona del lago. Le ricerche effettuate in val di Concei, in provincia di Trento – dove una donna aveva detto di aver avvistato Marco, ndr – non hanno invece dato alcun esito.