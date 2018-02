“Se ho un orgasmo ho un’espressione”: forte risposta della Capriotti alle accuse

Durante la permanenza sull’Isola suse ne sono dette tante. In particolare sulle sue forme molto generose: tanti i sospetti sul fatto che le sue grazie non fossero così naturali, ma frutto di, come fatto anche da molte altre showgirl.

Mentre si trovava in Honduras, la Capriotti non poteva sapere di queste indiscrezioni. Ma ora che è rientrata in Italia ha trovato tempo e modo di replicare con decisione a queste voci.

In un video pubblicato sul sito dell’Isola dei Famosi, Cecilia si rivolge a tutti coloro che hanno avanzato sospetti su presunti ritocchi qua e là. “Ho la fortuna di avere le labbra carnose – afferma la Capriotti nel video – Rosa Perrotta, che adesso è sull’Isola, ha il labbro attaccato al naso perché è un labbro rifatto. Non ho il botox, infatti se ho un orgasmo, ho un espressione e questo vale anche se piango o se rido”.

La Capriotti non ha specificato nulla su seno e lato B, soffermandosi esclusivamente sulle labbra e il viso. Sui social sono state molte le accuse anche in merito alle curve di Cecilia, ma considerando il tono della risposta c’è da credere che l’ex concorrente dell’Isola non abbia timore a smentire anche queste voci.