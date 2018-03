Latina, il tragico presagio delle figlie

Alessia e Martina. Una vita normale la loro prima della terribile tragedia che ha cambiato per sempre il loro destino. Il Pensiero che ieri sera erano con la loro mamma nella loro casetta ora mette i brividi achiunque La danza, la parocchia la scuola e la chitarra. Giornate piene e ricche di tante cose da fare:«I battibecchi erano così frequenti – ricorda don Livio, parroco della chiesa di S.Valentino – che un anno e mezzo fa li ho mandati al centro diocesano di aiuto alle coppie in difficoltà». E della situazione familiare le due ragazzine, inseparabili, hanno molto risentito. «La tredicenne era nell’Azione Cattolica ragazzi, era serena – ha ricordato il parroco – qui da noi ha fatto il catechismo e ora si sarebbe dovuta preparare per la cresima. Ma quattro-cinque mesi fa si è chiusa, il suo carattere è cambiato. Non ha più frequentato la parrocchia».

Il 4 settembre l’inizio della fine:«Aggredì la moglie prima davanti ai colleghi, sul posto di lavoro, allo stabilimento Findus, poi nella stessa giornata a casa, davanti alle figlie». Dopo quell’episodio la moglie lo cacciò di casa e il 7 settembre presentò un esposto. L’uomo la implorò di non denunciarlo: aveva 90 giorni per rendere l’esposto una denuncia a tutti gli effetti. Lui si impegnò ad andare da uno psicologo e a frequentare un percorso genitoriale. Alessia e Martina iniziarono ad andare dagli assistenti sociali. «La bambina più piccola, quando le si chiedeva se voleva vedere il papà – aggiunge l’avvocato – sembrava traumatizzata, non parlava, si limitava a scuotere la testa, facendo cenno di no». Entrambe le figlie si erano allontanate da lui

Perchè, riferisce l’avvocato «diceva che il papà ogni volta che la chiamava chiedeva sempre della mamma, era ossessionato da lei e soprattutto dalla sua gelosia». L’avvocato racconta ancora: «poco prima delle festività Alessia ricevette davanti alla sua scuola, a pochi metri dall’abitazione della famiglia, una visita inaspettata del padre che vuol darle il regalo di Natale. Alessia prese il regalo e scappò». Agli assistenti sociali, intervenute nella burrascosa separazione, le ragazzine dicono: «No, papà non lo vogliamo più vedere».