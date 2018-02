Rassegna Stampa 28.2.2018. Uccide il marito nel sonno, arrestata la moglie

. Afghanistan, offerta di tregua ai talebani. Il presidente Ghani chiede la loro trasformazione in un partito e offre rilascio di prigionieri

Repubblica Esteri. Turista in vacanza in una riserva

attaccata e uccisa da leonessa. La vittima aveva 22 anni. Inutili i soccorsi, è morta per le ferite riportate

Il Mattino Esteri. Napoletani rapiti in Messico, è caccia ai sequestratori: in fuga altri tre poliziotti sotto inchiesta.

Il Lametino Interni. Una donna di 63 anni, Maria Giuseppina Barca, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito Cutrì Rocco di 71 anni. L’omicidio è avvenuto a colpi di roncola mentre lui dormiva, a Palmi, Reggio Calabria.

L’uomo avrebbe trascorso la giornata a casa con la moglie che, verosimilmente per rancori e dissapori maturati negli anni a seguito della morte del figlio Domenico, ucciso nel 2008 a Sinopoli a seguito di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito il marito nel primo pomeriggio, mentre questo dormiva, colpendolo alla testa con una roncola

Il Messaggero Interni. Va in ospedale per un’infezione, fa la flebo e muore dopo 10 minuti: si indaga per omicidio colposo

Il Messaggero Interni. Roma, crepe nel piano anti-gelo: poco sale e spazzaneve sbagliati. Dopo la neve ecco Raggi: «Ma il sistema ha retto»

Il Messaggero Interni. Morto 14enne vittima del gioco del blackout: si era impiccato in bagno con il cavo della playstation

Il giornale Interni. “Intervallo a piazzale Loreto”. Il post choc del consigliere Pd.

I corpi dei fascisti appesi e la Meloni sorridente: scoppia la bufera sul consigliere comunale dem di Reggio Emilia

Il Giornale Politica. Salvini ai vescovi pro migranti:

‘Gesù non dice: accogliete tutti’

Il Messaggero Meteo. Maltempo, il gelo siberiano causa 19 morti in Europa