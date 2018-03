Duplice omicidio poco fa: coppia trovata morta in casa

Una coppia di coniugi entrambi di 70 anni, sono stati ritrovati morti nella loro casa, in una zona isolata di Cison di Valmarino nel trevigiano, nei pressi della frazione di Rolle.

I cadaveri, particolarmente quello della donna, aveva numerose ferite molto probabilmente provocate con un corpo contundente e con un’arma da taglio, probabilmente un pugnale, che non è ancora stato rinvenuto. La figlia ha trovato il corpo dei loro genitori.

Nella casa non manca nulla e quindi non è stata una rapina. Le vittime sono due pensionati che non hanno problemi economici ma non sono nemmeno ricchi.. La figlia, che si era recata a trovare i genitori, si è insospettita entrando in casa e notando un certo disordine. Così ha cercato i genitori sul retro dell’abitazione, scoprendo i due corpi a terra in giardino, uno distante dall’altro.