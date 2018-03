Isola dei Famosi, il ‘canna-gate’ non si ferma, tra audio da Barbara d’Urso e la battaglia della Henger

Eva Henger non ha certo intenzione di fermarsi adesso, dopo l’enorme polverone scatenatosi dalle sue dichiarazioni, secondo le quali, non solo i suoi compagni naufraghi ma

Nonostante il capo degli autori dell’Isola dei Famosi, Andrea Marchi, sia intervenuto durante l’ultima puntata per spiegare la sua, e quindi anche quella della produzione, versione dei fatti, Eva Henger ha dichiarato:

“Quando ho sollevato il problema della canna davanti a lui (Andrea Marchi, n.d.r.), eravamo in nove – ha spiegato la Henger in un’intervista a ‘Oggi’ – Io, Franco Terlizzi, Craig Warwick, Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Chiara Nasti, Nino Formicola, Giucas Casella.

Mi è stato promesso che avrebbe indagato. Vedevo che non succedeva nulla, ho detto che allora lo avrei detto in puntata. La stessa Capriotti ha confermato che prima della puntata in cui l’ho denunciato, Monte fosse al corrente della cosa. Quindi non ho parlato perché sono stata nominata, avevo già fatto casino. E se l’ho fatto è solo perché ci ha fatto correre un rischio enorme“.

I principali fautori di questa vera e propria inchiesta, che ha preso il nome di ‘canna-gate‘, sono gli inviati di ‘Striscia la Notizia‘ che durante l’ultima puntata di ‘Domenica Live’ hanno fatto ascoltare un audio alla presentatrice Barbara D’Urso, la quale, al termine dell’ascolto ha dichiarato:

“Da quello che ho sentito c’è un’altra persona che fa capire chiaramente che quello che dice Eva è vero.”

Il contenuto dell’audio è ancora sconosciuto ma, il sito ‘Davide Maggio‘ ha riportato la notizia secondo cui “quello scovato da Striscia la Notizia sarebbe un messaggio vocale inviato da Nadia Rinaldi ad Eva in cui l’attrice romana ed ex naufraga si scusa con la Henger per non aver detto la verità sul canna-gate“.

Nell’ultimo confronto faccia a faccia tra la Henger e la Rinaldi, avvenuto il 18 febbraio, quest’ultima aveva affermato di non aver mai visto nulla di quanto dichiarato da Eva.

Mario Barba