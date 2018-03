Stasera in TV, Film e programmi da non perdere

Cosa c’è stasera in TV? Guida ai programmi e film televisivi in onda

Stasera in TV… reti Rai e Mediaset

Don Matteo 11, arriva Carlo Conti

Per gli appassionati fan di Terence Hill, l’appuntamento stasera in TV è su Rai Uno con due nuovi episodi di “Don Matteo 11”, l’ultimo capitolo dell’amatissima serie che vede protagonista il prete detective a bordo della sua immancabile bicicletta. A Spoleto (che già da alcune serie ha rimpiazzato la location originale di Gubbio) è grande l’attesa per l’arrivo di un ospite d’eccezione, ovvero Carlo Conti nella parte di sé stesso.

Alle 21:25 cominciano le avventure di Don Matteo con il primo episodio, “Pene d’amore”, che vede protagonista la madre del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta, già attrice in “Che Dio Ci Aiuti”, “Un Passo dal Cielo” e nella serie televisiva tratta dai romanzi della serie de “L’Allieva”). Elisa, la madre della “Capitana”, ignora che sua figlia abbia interrotto la relazione con Giovanni (Cristiano Caccamo); ad Anna non resta che chiedere l’aiuto del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Come sempre, nel tentativo di rendersi utile, Cecchini finirà per mettersi nei guai. Il teaser della puntata svela anche che la giovane Sofia (Mariasole Pollio), nel tentativo di rintracciare il suo atto di nascita, si imbatterà in una sorpresa inaspettata e che non la convince del tutto.

“Una famiglia normale” è invece il titolo del secondo episodio di “Don Matteo 11” in onda stasera. Carlo Conti arriva a Spoleto per registrare una puntata del suo show a cui il piccolo Cosimo (Federico Ielapi) vorrebbe partecipare. Purtroppo il bambino, essendo ancora minorenne, avrà bisogno di essere accompagnato dai genitori, di cui è orfano. Il Maresciallo Cecchini però non si perde d’animo e, con l’aiuto di Don Matteo, organizza una “famiglia” fittizia per Cosimo. Nel frattempo, il prete e i carabinieri sono preoccupati da un grave caso di bullismo che ha sconvolto la città di Spoleto… Non è la prima volta che la serie, firmata Lux Vide, tratta questo tema, purtroppo sempre attuale.

Speciale elezioni stasera su Rai 2 e Canale 5

Passando dalla fiction all’attualità, stasera sia Rai 2 che Canale 5 dedicheranno degli speciali alle imminenti elezioni del 4 Marzo. Al termine di una campagna elettorale che ha tenuto banco su tutte le prime pagine e i principali notiziari, i candidati sparano gli ultimi fuochi prima del silenzio elettorale e degli scrutini.

Si inizia stasera alle 21.00 su Rai Due con “Rai Parlamento, Elezioni 2018”, la grande “Conferenza Stampa” dedicata alle elezioni. I giornalisti presenti potranno interrogare i rappresentanti delle varie Liste sui loro programmi di governo, gli impegni delle varie coalizioni e i passi più importanti che la nuova legislatura dovrà compiere.

Anche Canale 5 non resta indietro e propone, alle 21.10, “Matrix Prime, La sfida dei leader”. Condotto da Nicola Porro, il programma vedrà fronteggiarsi i leader dei principali schieramenti in un “faccia a faccia” che è l’ultimo di tre puntate. Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Pietro Grasso si contenderanno il favore degli elettori in una battaglia all’ultimo punto di share. Il vincitore? Per saperlo dovremo aspettare i risultati di Domenica.

Rai Tre e la grande Storia

Per gli appassionati di divulgazione, stasera Rai Tre propone invece uno speciale de “La grande Storia” dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. “La svastica e la droga Hitler contro Churchill: la resa dei conti” è il titolo del documentario che ripercorre i drammatici retroscena del conflitto mondiale. Dall’inizio dell’anno il fortunato programma di approfondimento storico, uno dei più amati di Rai Tre, aveva già trattato, fra gli altri argomenti, la Shoah e le leggi razziali, ma anche il dramma delle Foibe e la storia del santuario di Lourdes. Stasera si torna a parlare di Seconda Guerra Mondiale con un documentario su due figure – quella di Hitler e quella di Churchill – che hanno lasciato il segno su un’epoca. Come sempre, il documentario sarà corredato da immagini e riprese originali, ricostruzioni e stralci di interviste a storici e studiosi da tutto il mondo.

Film stasera in TV, dalla Maschera di Ferro al Cigno Nero

Per quanto riguarda i film in programma stasera, Rete 4 propone, alle 21.15, “Gli abbracci spezzati” di Pedro Almodòvar, con Penelope Cruz nei panni della protagonista Lena e Lluis Hòmar in quelli dell’ex regista Mateo Blanco. In seguito all’incidente in cui la donna – sua amante – ha perso la vita, e lui è rimasto cieco, Blanco ha assunto lo pseudonimo di Harry Caine e ha abbandonato la regia per dedicarsi alla stesura di libri e sceneggiature. Ma l’arrivo inaspettato di un personaggio che ha avuto un ruolo clou nell’incidente spinge l’uomo a raccontare al figlio, Diego (interpretato da Tamar Novas), un’intricata storia di tradimenti e gelosie che ha visto coinvolti proprio Blanco, Lena e il produttore Ernesto Martel (José Luis Gòmez), a sua volta innamorato della donna.

TV8 propone invece “La maschera di ferro” (1998), adattamento del romanzo di Dumas “Il visconte di Bragelonne”. Nel film, con un giovane Leonardo DiCaprio nelle doppie vesti di Luigi XIV e del suo gemello secreto Philippe, i Tre Moschettieri (interpretati da Gerard Depardieu – nel ruolo di Porthos – Jeremy Irons – è Aramis – e John Malkovich – Athos) si riuniscono dopo molte incomprensioni con D’Artagnan (Gabriel Byrne). Il loro obiettivo, una volta ritrovata l’unità di intenti – il celebre “Tutti per uno, uno per tutti” che li aveva caratterizzati – sarà quello di liberare il fratello segreto del perfido sovrano, che ha vissuto in esilio fin da bambino e conosce il mondo solo attraverso gli occhi di una grottesca maschera di ferro che gli nasconde completamente il volto. Il film è diretto da Randall Wallace, già sceneggiatore di “Braveheart” e che nel 2001 avrebbe curato anche la sceneggiatura di “Pearl Harbor”.

Su Rai Movie alle 21:10 è invece la volta del “Cigno Nero”(2010), con Natalie Portman per la regia di Darren Aronofsky. Ambientato nel mondo del balletto classico, il film racconta la vicenda drammatica e allucinata di Nina Sayers (interpretata dalla Portman), giovane aspirante etoile ne “Il lago dei cigni”. La ragazza nasconde un profondo disagio psicologico che sembra non interessare a nessuno; né alla madre (che l’ha spinta a diventare ballerina) né, tantomeno, all’esigente direttore artistico Thomas Leroy (Vincent Cassel). Mentre il giorno dello spettacolo si avvicina, Nina è costretta a lottare con tutte le sue forze per ottenere il ruolo di prima ballerina, interpretando sia di Odette (il cigno bianco) che di Odile (il cigno nero). Con l’arrivo di Lily (Mila Kunis) la situazione si complica, e la sua psiche già provata sprofonda sempre più nel delirio, con conseguenze devastanti…

Italia 1 per stasera punta invece sull’horror con “Chernobyl Diaries; La mutazione” (2012), di Brad Parker. Durante un viaggio in Russia, il giovane Chris (Jesse McCartney) e i suoi compagni Natalie (Olivia Taylor Dudley), Amanda (Devin Kelley) e Paul (Jonathan Sadowski) decidono di visitare una sperduta città fantasma che sorgeva proprio al confine con la base nucleare di Chernobyl. Purtroppo, una volta giunti a Pripyat, i ragazzi vengono attaccati ripetutamente da una serie di animali orrendamente mutati dalle radiazioni di Chernobyl e sono costretti a darsi alla fuga in un ambiente ostile e sconosciuto, dove il pericolo si annida ovunque. Ma la minaccia più grande, forse, non viene dagli animali. Quando i protagonisti scorgono delle creature umanoidi, capiscono di trovarsi in guai ben più grossi di quanto non immaginavano…

Su Rai 4 stasera brividi thriller con “Clearskin”, spy thriller d’azione del 2012 con Sean Bean. Ewan (interpretato da Bean) è un agente dei servizi segreti britannici, impegnato in una delicatissima operazione sotto copertura. Il suo compito è quello di rintracciare e uccidere una pericolosa cellula terroristica di kamikaze, che progettano un massacro di massa. Nel corso della missione l’uomo rischierà la vita e scoprirà a sue spese di non potersi fidare di nessuno…

Toni decisamente più soft per Iris, che stasera ci propone il film “Qualcosa di personale” (1996), con Robert Redford e Michelle Pfeiffer. La protagonista, Sally Atwater (la Pfeiffer) inizia a lavorare in una stazione TV di Miami, alle dirette dipendenze del caporedattore Justice (interpretato da Redford). Fra i due si instaura fin da subito un rapporto di complicità destinato a sbocciare in qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Justice instrada Sally al suo nuovo lavoro, ma la donna scopre presto di essere caratterialmente incompatibile con il proprietario della rete e si dimette per non essere cacciata. Sally si trasferisce quindi a Philadelphia dove è convinta che potrà dimenticare Justice e le esperienze di Miami. Inaspettatamente, sarà proprio l’uomo a raggiungerla a Philadelphia, ma i problemi fra loro sono solo agli inizi…

E per finire… stasera tutti all’opera!

Non mancano neppure gli appuntamenti culturali. Per gli appassionati di teatro, stasera su Rai 5 andrà in onda “Otello” di Gioacchino Rossini, dal Teatro San Carlo di Napoli. L’appassionante dramma shakespeariano imperniato sulla gelosia di Otello nei confronti di Desdemona rivive tramite la grande musica senza tempo del Maestro Rossini. Sul palco, John Osborn interpreta Otello, mentre sarà Juan Francisco Gatell a prestare le sue corde vocali al traditore Iago. Desdemona è invece interpretata dalla soprano Nina Machaidze, originaria della Georgia. Lo spettacolo sarà replicato sempre su Rai 5 anche la mattina di Sabato (alle 9.50) e nel tardo pomeriggio di Domenica (alle 17.35).

