Strage di Cisterna di Latina, ecco le ultime notizie sulle condizioni di Antonietta Gargiulo

. Antonietta Gargiulo versa ancora in gravissime condizioni ma dovrebbe essere fuori pericolo. La donna, ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, ha subito un intervento maxillo facciale che ha consentito ai medici di intervenire sul danno creato dal proiettile che ha raggiunto la sua mascella. La 39enne è l’unica sopravvissuta della strage messa in atto a Cisterna di Latina dall’ex marito Luigi Capasso, che ha prima sparato a lei e poi- prima di suicidarsi- ha ucciso le due figlie di 8 e 14 anni.

Luigi Capasso, appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri, non riusciva a sopportare che la moglie lo avesse allontanato dopo i suoi continui tradimenti e che avesse chiesto la separazione. L’uomo era anche geloso e possessivo, e Antonietta Gargiulo aveva già chiesto aiuto ed aveva detto di temerlo. Nemmeno in questo caso, però, ci sono stati interventi decisivi.

Dopo l’ennesima discussione sulla separazione e sulle figlie è arrivata la decisione estrema dell’appuntato. La prima a farne le spese è stata l’ex moglie, raggiunta da tre colpi di arma da fuoco sui cinque esplosi dall’ex marito contro di lei. I proiettili hanno colpito addome, scapola e mascella di Antonietta, ma fortunatamente non hanno colpito organi vitali.

La donna è ricoverata in terapia intensiva e la sua diagnosi non è ancora stata sciolta. Pare che le sue condizioni di salute si stiano mantenendo stabili. Ancora non sa che il suo ex marito ha ucciso le sue figlie e poi si è suicidato. Molto probabilmente il piano dell’ ex coniuge consisteva nello sterminare tutta la sua famiglia; l’uomo ha sparato ad Antonietta e si è successivamente barricato in casa con le figlie credendo- erroneamente- che la sua ex moglie fosse morta.

Maria Mento