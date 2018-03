Ennesima sparatoria in college USA: due vittime, killer 19enne in fuga

Poco più di due settimane dopo la tragica sparatoria di Parkland, alla Marjory Stoneman Douglas High School, che ha comportato la morte di 17 persone tra alunni ed insegnanti ecco che l’incubo si ripete, questa volta alladi(nella regione dei grandi laghi): un ragazzo armato di pistola ha sparato ed ucciso due persone (non è ancora chiaro se si trattasse di studenti) e si è dato alla fuga.

Secondo quanto riferito dal portale dell’università e dal sito ‘Wxyz‘ di Detroit, tutto sarebbe cominciato con un alterco poi sfociato in una furiosa lite che ha condotto agli spari. La descrizione dell’assassino è stata invece fornita sull’account Twitter della città: si tratta di un ragazzo di colore sui 19 anni con capelli corti e indossa dei jeans gialli ed una felpa blu. La polizia non è ancora riuscita a rintracciarlo e chiede ai cittadini di fornire informazioni qualora venissero a contatto con il sospettato, ma di non fare azioni avventate e di cercare un riparo qualora si aggirasse nella zona. Lo stesso invito è stato inoltrato agli studenti (circa 23 mila) e agli insegnanti dell’università nell’ipotesi che il sospetto non abbia mai lasciato il campus.

FS