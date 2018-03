Il Generale Pappalardo è tornato: stavolta ha “arrestato” il ministro Lorenzin – VIDEO

Il Generale dei Carabinieri in pensione, nonché ex parlamentare,, si è alzato in piedi durante la presentazione del libro del“Per Salute e per Giustizia”, agitando un foglio rappresentante il “” nei confronti del ministro in quanto facente parte di un Parlamento “” non eletto dal popolo.

Il Generale Pappalardo non è nuovo a “uscite” del genere, come già anche ampiamente parlato dalla nostra redazione in svariati articoli, ma durante la giornata di ieri si è trovato di fronte una platea non molto contenta del suo plateale intervento nel quale a gran voce ha richiesto l’arresto immediato della Lorenzin mentre veniva accerchiato dagli uomini della scorta e da altre persone presenti all’evento.

“Quanto vi danno per ammazzare i bambini!” è stata soltanto una delle frasi pronunciate dal Generale mentre la Lorenzin ha dichiarato: “la scienza nel nostro Paese è diventata provocatoria e non è più una cosa normale” aggiungendo di voler querelare gli intrusi per diffamazione.

Mario Barba