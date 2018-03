Pomeriggio Cinque, trasmessa in esclusiva la telefonata della coppia di Latina – AUDIO

Capasso: “Ciao Alessia, ho dei biglietti per andare a vedere le luminarie al Parco di Ariccia, ti farebbe piacere andarle a vedere domani con me?” Alessia: “Non lo so”. Capasso: “Non ti preoccupare a papà non ti faccio niente” Alessia: “Lo so che tu non mi faresti mai del male” Capasso: “No, mai mai” Alessia: “Lo so… però non lo so, cioè subito, così” Capasso: “Alessia se mai proviamo a stare insieme (…)” Alessia: “Però da soli io non…”.

Il carabiniere registrava spesso le conversazioni con la moglie e Antonietta non fa nulla per non far sentire il padre e le figlie, anzi, cerca di riconciliarle

“Con la separazione recuperavi i buoni rapporti con me, io sto male voglio stare tranquilla con le mie figlie”, dice Antonietta. “Tutti sappiamo la verità, io sarei la persona più felice del mondo se tu ti curassi, e diventassi un uomo e un padre migliore, ma tanto so che dallo psicologo non ci vai”. L’appuntato prova a giustificarsi, tenta un timido approccio forse con un atteggiamento mansueto, forse dovuto al fatto che stava registrando lui la telefonata. Ma Antonietta appare irremovibile:

“Avevi tutto, due figlie intelligenti una moglie che ti stra amava e tu hai rovinato tutto. Per 16 anni – continua la donna – mi hai maltrattato, picchiato e tradito. Io non obbligo più le bambine a fare niente, loro sono impaurite però le obbligo a fare una sola cosa dire una preghiera per te”. Ottantuno giorni dopo questa telefonata, Capasso ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, sterminato le figlie e poi si è suicidato. E quelle parole “non ti farò mai del male”, dette ad Alessia, ora rilette diventano un triste presagio.