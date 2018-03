2 Marzo Stasera in TV Porta a Porta, L’Isola, Criminal Minds e film

I programmi in TV il 2 Marzo; Bruno Vespa, l’Isola, film e fiction

Anche stasera, 2 Marzo, le reti TV offrono una vasta scelta di programmi per tutti i gusti, dall’intrattenimento ai reality passando per i film e, ovviamente, la politica. Che in queste settimane di campagna elettorale ha tenuto banco un po’ su tutti i canali, per concludere con un ultimo faccia a faccia negli studi di Bruno Vespa ed Enrico Mentana.

Porta a Porta e Bersaglio Mobile, stasera gli ultimi dibattiti prima del silenzio elettorale

Dopo settimane di intenso confronto tra i rappresentanti dei vari schieramenti politici nazionali, stasera cala il siparo sulla campagna elettorale. Per accapparrarsi il voto degli indecisi, i protagonisti della scalata a Palazzo Chigi si confronteranno in uno speciale di 129 minuti di “Porta a Porta”, che per l’occasione va in onda in prima serata su Rai Uno. A fare da moderatore, come sempre, Bruno Vespa che per l’occasione intervisterà i leader delle tre coalizioni principali; Luigi Di Maio (Movimento Cinque Stelle), Matteo Renzi (PD) e Silvio Berlusconi (Centrodestra). Lo speciale di Porta a Porta rimpiazzerà quindi la consueta programmazione del Venerdì di “Sanremo Young”, che per ragioni di palinsesto è stato spotato a Mercoledì prossimo.

Anche La7 non resta indietro e per l’ultimo giorno di campagna elettorale propone un’edizione speciale di “Bersaglio Mobile”. Non si sa ancora se in studio, insieme a Enrico Mentana, saranno presenti gli altri candidati a Palazzo Chigi (Emma Bonino, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Pietro Grasso); gli stessi Renzi, Berlusconi e Di Maio potrebbero intervenire nel corso della trasmissione – anche solo telefonicamente – al termine dei loro rispettivi interventi a “Porta a Porta”.

L’Isola dei Famosi e Boss in Incognito; stasera reality per tutti

Su Mediaset Extra l’appuntamento per gli amanti dei reality show stasera è con “L’Isola dei Famosi”; i naufraghi sono arrivati intanto al 40° giorno di permanenza sull’Isola. Durante la Extended Edition che inizia alle 20.45 sarà Stefano Di Martino a riportare agli spettatori tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti nel corso della giornata odierna.

Anche Rai 2 punta al reality con la nuova stagione di “Boss in Incognito”. Quest’anno al timone c’è Gabriele Corsi, che aiuterà un famoso imprenditore a fingersi un semplice lavoratore nella sua stessa azienda. Il titolare potrà verificare in prima persona il comportamento del personale, i rapporti con la clientela e l’atmosfera che si respira nel gruppo di lavoro, ma anche l’opinione che hanno di lui i suoi dipendenti. L’importante, per i boss sotto copertura, è non farsi riconoscere. Lo stesso Corsi parteciperà in incognito, fingendo di occuparsi di un programma di reinserimento per lavoratori di mezz’età.

Per gli inguaribili golosi l’appuntamento stasera è invece su Real Time con “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, che va in onda alle 21.10. Tre pasticcerie Bolognesi dovranno confrontarsi in una prova di abilità; il giudizio spetta al maitre patisserie Damiano Carrara che sarà chiamato a eleggere la migliore pasticceria della città. Dopo il termine della puntata andrà invece in onda “Cucine da incubo”, con Gordon Ramsay.

Serie TV; Criminal Minds, Immaturi, Coliandro

Stasera, 2 Marzo, andranno in onda anche alcune serie tv molto amate. Si parte su Rai 4 con ben tre episodi dalla decima stagione di “Criminal Minds”. Il primo, “Al di là dei confini”, è uno spin off “pilota” dell’omonima serie “Criminal Minds – Beyond Borders”, di cui introduce le tematiche e i protagonisti. Durante una vacanza alle Barbados, una famiglia viene misteriosamente rapita. Per far luce sul caso, gli agenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI dovranno unire le forze con Jack Garrett (interpretato da Gary Sinise), un veterano dei Servizi, e il suo team di agenti specializzati nelle operazioni che riguardano gli Americani all’estero. “Un posto a tavola” è invece il titolo del secondo episodio, in cui una famiglia del Maryland viene barbaramente trucidata. Le indagini dovranno scavare nel passato dell’anziana capostipite per ricostruire il movente dell’assassino. Intanto Hotch (Thomas Gibson) cerca invano di riconciliarsi con il suocero, che nutre ancora un profondo rancore nei suoi confronti. L’ultimo episodio di stasera, “Signor Graffio”, affronta i temi della pedofilia e del Satanismo. Quando numerose persone commettono inspiegabili omicidi di cui non ricordano nulla, l’Unità di Analisi Comportamentale comincia a sospettare che dietro le loro azioni possa nascondersi una qualche forma di controllo mentale e lavaggio del cervello. Tutti i presunti assassini, inoltre, affermano di aver visto uno strano essere con dei lunghi artigli avventarsi su di loro. Durante le indagini, gli agenti risalgono a un vecchio caso di abusi su minori, risalente al 1985 e in cui si sospettava il coinvolgimento di una setta satanica; nel tentativo di scoprire la verità, Hotch rischierà molto più della sua stessa vita…

Serata di indagini anche su Rai Premium, che alle 20.25 propone la quarta stagione della serie de “L’Ispettore Coliandro”. Diretta dai Manetti Bros (già alla regia anche delle ultime stagioni de “Il Commissario Rex”), la saga di Coliandro si ispira ai romanzi di Carlo Lucarelli, creatore e ideatore del personaggio. Nell’episodio di stasera, “Anomalia 21”, Coliandro (interpretato come sempre da Gianpaolo Morelli) viene trasferito per punizione al reparto passaporti. Qui scopre casualmente la nuova identità della sua vecchia fiamma Jelena (Xhilda Lapardhaja), che in seguito al suo ruolo di testimone chiave nel processo contro il boss casalese Scognamiglio (Antonino Iuorio), è costretta a vivere sotto sorveglianza e con un falso nome. Coliandro, che non ha dimenticato la donna, si riunisce a lei, ma anche i camorristi al soldo di Scognamiglio sono sulle loro tracce…

Di tutt’altro tenore la prima serata di Canale 5 su cui va in onda la penultima puntata di “Immaturi – La serie”. Gli Immaturi sono stati faticosamente ammessi agli esami e dovrebbero pensare allo studio, ma vengono continuamente distratti dalle loro vicende sentimentali. Mentre Piero (interpretato da Luca Bizzarri) tenta di chiarirsi con Claudia (Ilaria Spada) e convincerla a dare una seconda opportunità al loro rapporto, Daniele (Daniele Liotti) interrompe la relazione con Francesca (Nicole Grimaudo), non sapendo come gestire la dipendenza sessuale della donna. Dopo un iniziale riavvicinamento, anche Serena (Sabrina Impacciatore) e Gigi (Paolo Calabresi) finiscono per lasciarsi quando lui scopre la sua gravidanza. Luisa (Irene Ferri) e Flavio (Massimiliano Franciosa) decidono di convolare a nozze e Lorenzo (Ricky Memphis) è costretto a far buon viso a cattivo gioco, anche se sa che Flavio, in realtà, tradisce impunemente la fidanzata. Durante una discussione con Virgilio (Paolo Kessisoglu), Piero finalmente capirà gli errori commessi e finirà per esprimere la volontà di redimersi…

I film in onda stasera

Stasera non mancano neppure i film; a cominciare da “Fai Bei Sogni”, ispirato all’omonimo libro di Massimo Gramellini e che va in onda alle 21:05 su Rai 3. Diretto da Marco Bellocchio, il film racconta la storia di Massimo (Valerio Mastrandea), un giornalista di calcio e cronaca specializzato in zone calde, che conduce un’esistenza (anche sentimentale) piuttosto turbolenta. All’età di nove anni la sua vita è stata segnata da un evento tragico; la madre è morta in circostanze misteriose dopo avergli augurato la buona notte e Massimo non ha mai creduto alla fumosa versione di suo padre (interpretato da Guido Caprino), secondo cui la donna aveva avuto un infarto. Finché, rispondendo alla posta dei lettori, il messaggio di un uomo disperato riporta a galla il suo passato e Massimo decide di far luce sulla morte della madre.

Toni adrenalinici invece per la prima serata di Italia Uno, che propone l’action thriller “Attacco al Potere 2”, seguito di “Attacco al Potere – Olympus Has Fallen”, per la regia di Babak Najafi. Nel film, con Gerald Butler e Morgan Freeman, il protagonista Mike Banning (interpretato da Butler) in procinto di diventare padre si ritrova coinvolto in un tremendo attacco terroristico proprio nel giorno del funerale del Primo Ministro britannico. I terroristi iniziano a sparare sulla folla e tutti i principali Capi di Stato del mondo, presenti alla cerimonia funebre, vengono falcidiati. Spetterà a Mike, con l’aiuto di Scotland Yard e dell’Mi6, trarre in salvo il presidente americano Asher (Aaron Eckhart) prima che anche l’America sprofondi in un incubo senza fine. Ma chi ha organizzato il terribile attentato e perché? Mike comincia a indagare, portando allo scoperto una fitta rete di intrighi internazionali, tradimenti e segreti per cui c’è gente pronta a uccidere.

Italia 2 punta all’horror trasmettendo “Final Destination 5”, pellicola del 2011 di Steven Quale e prequel della serie “Final Destination”. Sam Lawton (interpretato da Nicholas d’Agosto) sperimenta una strana e terrificante visione in cui la caduta di un ponte causa la morte sua, dei suoi amici e di innumerevoli altre persone. Quello che poteva sembrare solo un incubo minaccia di avverarsi quando il pullman su cui viaggiano si incammina lungo lo stesso ponte che il ragazzo ha visto crollare. All’ultimo minuto Sam riesce a far scendere i passeggeri, che scampano quindi alla terribile tragedia quando il ponte sprofonda per davvero. Convinto di averla spuntata almeno in parte sulla morte, Sam è comunque dispiaciuto di non aver potuto salvare le altre vittime. Inaspettatamente, però, i sopravvissuti che erano a bordo dell’autobus cominciano a morire uno dopo l’altro, nello stesso ordine che Sam aveva previsto…

Tanta azione e brividi anche su Rai Movie che, alle 21.10, trasmette il thriller “Sindrome Cinese”. La giornalista Kimberley Wells (Jane Fonda), insieme agli operatori Richard Adams (Michael Douglas) e Herman De Young (Scott Brady), sta girando un documentario all’interno di una centrale nucleare quando uno degli esperimenti in corso sembra volgere drammaticamente al peggio. Per fortuna la crisi viene scongiurata, ma al loro rientro in redazione Kimberley e i suoi collaboratori apprendono che l’incidente avrebbe potuto tradursi in un disastro nucleare in grado di contaminare l’intera California. I tre reporter erano riusciti a filmare l’accaduto e vorrebbero rendere pubblica la registrazione, ma qualcuno molto in alto è altrettanto deciso a mettere le mani sulla cassetta e a insabbiare l’incidente. Nel frattempo Jack Godell (interpretato magistralmente da Jack Lemmon), uno dei tecnici che lavorano nella centrale, si accorge con sgomento che una delle apparecchiature sembra danneggiata, e scopre così una terrificante verità…

Cristina Pezzica