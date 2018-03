Strage di Latina, emerge una terrificante verità. È inquietante quello che ha fatto prima della strage 

Emergono iancora più, nella quale un, haAntonietta Gargiulo riducendola in fin di vita,di soli 7 e 13 anni e quindi si è sparato con la pistola d’ordinanza, la stessa con la quale ha compiuto il massacro.

Le ultime notizie lasciano credere che l’uomo avesse davvero premeditato tutta la strage: infatti nella casa del militare sono state trovate alcune buste indirizzate ai suoi familiari. Ma particolarmente inquietante è la busta che conteneva un assegno di 10mila euro: i soldi, come c’era scritto nella lettera che accompagnava la busta, sono “per il funerale mio, di Antonietta e delle nostre figlie”.

Insomma, il militare aveva calcolato tutto. La mattina alle 5 ha atteso la moglie che stava per andare al lavoro, e le ha sparato tre colpi ferendola in modo così grave che per i medici è un vero miracolo che sia ancora viva. La 39enne verrà sottoposta oggi ad un intervento chirurgico con prognosi riservata.

Dopo ha preso le chiavi della moglie ed è salito in casa, ha sparato alle figlie di 7 e 13 anni e quindi è rimasto nell’abitazione per ore, fino alle 14.30 circa, quando i militari hanno fatto irruzione nella casa ed hanno trovato i corpi senza vita delle bimbe e quello di Capasso, che si era appena ucciso.

R.M.